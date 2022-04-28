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Ким Чен Ын вышел в свет в «суперфуражке» и погонах генералиссимуса

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые вышел в свет в белой форме с погонами генералиссимуса

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые вышел в свет в военной форме с белыми кителем и погонами генералиссимуса. Внимание на это обратило южнокорейское агентство Yonhap.

Так, журналистов заинтересовал внешний вид политика на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА), который прошел вечером 25 апреля. На мероприятии Ким Чен Ын появился в погонах, на которых можно заметить звезду, характерную для высшего воинского звания Вооруженных сил КНДР.

Кроме того, внимание СМИ привлек головной убор, в котором северокорейский лидер был замечен на банкете по случаю юбилея КНА. На кадрах, показанных в эфире Центрального телевидения КНДР, видно, как политик выходит к приглашенным военным в том же белом кителе и «суперфуражке», которая отличается очень высокой тульей. Затем глава КНДР пьет с гостями шампанское.

Как отмечает Yonhap, о том, что Ким Чен Ыну было присвоено звание генералиссимуса, официально не сообщалось. При этом о возможности присвоения ему высшего воинского звания Северной Кореи южнокорейская разведка докладывала еще в ноябре 2020 года. Других подробностей тогда не приводилось.

Ранее звание генералиссимуса в Северной Кореи носил только ее основатель Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир, которому оно было присвоено посмертно. Действующий руководитель страны до этого был маршалом, хотя известно, что в армии он не служил.

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Варвара Кошечкина
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Ким Чен Ын вышел в свет в «суперфуражке» и погонах генералиссимуса
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