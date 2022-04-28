Россиянам назвали смертельную опасность храпа

Сомнолог Новиков предупредил об опасности остановки дыхания во сне

Сомнолог, пульмонолог Максим Новиков и кардиолог Валентина Байдина рассказали россиянам о негативном влиянии храпа на здоровье. Это не просто раздражающий окружающих звук, но и свидетельство нарушений в работе организма, рассказали врачи изданию «Газета.Ru».

Максим Новиков предупредил храпящих людей об опасности не самого неприятного звука, а синдрома ночного апноэ — внезапной остановки дыхания во сне. Она случается у большинства храпящих людей. «Эти эпизоды могут повторяться сотни раз за ночь. В такие моменты уровень кислорода в крови снижается, а уровень углекислоты растет, — прокомментировал медик. — Это может сравниться с тем, когда голову человека погружают под воду. Эти процессы заставляют мозг частично проснуться, чтобы справиться с удушьем. Человек, как правило, даже не замечает, что проснулся».

У храпящего падает качество сна, а из-за недостатка кислорода в крови страдает сердечно-сосудистая система, что кардиолог назвала смертельной опасностью. «Даже краткосрочные остановки дыхания чреваты гипоксией. Кислородная недостаточность провоцирует сбои в работе сердечной мышцы и аритмию. Среди инсультов и инфарктов, происходящих в утренние часы, немалая часть приходится именно на долю храпящих людей», — добавила она.

Из-за нарушения режима сна организм испытывает стресс, отмечает Байдина: в крови происходит всплеск адреналина, что, в свою очередь, провоцирует скачки давления.

Для профилактики храпа врачи советуют похудеть хотя бы на 10 процентов, отказаться от курения, спать только на боку и на контурных подушках с утолщением под шеей. Если эти меры не помогают, пациенту следует обратиться за медицинской помощью — к лору, сомнологу и стоматологу.

Ранее специалисты по сну рассказали о методе избавления от храпа с помощью мяча. Теннисный мяч нужно зашить в кармашек, заранее сделанный на спине пижамы. Тогда человек не сможет переворачиваться на спину.