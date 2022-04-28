МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России через интернет

Захарова заявила о попытках США вмешаться во внутренние дела России через интернет

Москва фиксирует попытки вмешательства во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, они происходят в том числе и через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на размещенный 21 апреля на сайте Госдепартамента США материал на тему "Что такое специальная военная операция?". Там содержится призыв к гражданам США (...) присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий», — рассказала дипломат.

Захарова уточнила, что этот инструментарий дает обычным американским гражданам возможность вмешаться в информационный антироссийский дискурс с помощью личных смартфонов и других средств связи. «Мы, конечно же, решительно осуждаем действия американских властей, направленные на прямое вмешательство в частную жизнь граждан России», — резюмировала представитель, пообещав соответствующий ответ со стороны России.

Ранее дипломат заявила, что Запад призывает Киевские власти напрямую атаковать Россию с помощью вооружений, которые отправляются на Украину в рамках военной помощи. Она также обвинила украинские власти в том, что те восприняли подобные заявления как руководство к действию, поскольку за последние недели украинские вооруженные силы подвергли обстрелу ряд приграничных со страной районов России.