Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России через интернет

Захарова заявила о попытках США вмешаться во внутренние дела России через интернет

Фото: Camilo Jimenez / Unsplash

Москва фиксирует попытки вмешательства во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, они происходят в том числе и через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на размещенный 21 апреля на сайте Госдепартамента США материал на тему "Что такое специальная военная операция?". Там содержится призыв к гражданам США (...) присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий», — рассказала дипломат.

Захарова уточнила, что этот инструментарий дает обычным американским гражданам возможность вмешаться в информационный антироссийский дискурс с помощью личных смартфонов и других средств связи. «Мы, конечно же, решительно осуждаем действия американских властей, направленные на прямое вмешательство в частную жизнь граждан России», — резюмировала представитель, пообещав соответствующий ответ со стороны России.

Ранее дипломат заявила, что Запад призывает Киевские власти напрямую атаковать Россию с помощью вооружений, которые отправляются на Украину в рамках военной помощи. Она также обвинила украинские власти в том, что те восприняли подобные заявления как руководство к действию, поскольку за последние недели украинские вооруженные силы подвергли обстрелу ряд приграничных со страной районов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Стали известны подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска
Переехавший в Израиль Моргенштерн признался в тоске по России
Стало известно о двух погибших из-за обстрела рынка в Донецке
Дружественная для россиян страна отменила все ограничения на въезд
Стройкам в России предрекли проблемы
Президент Анголы попросил Путина объяснить цели спецоперации на Украине
Медведев допустил «печальный конец» бундестага из-за решения по оружию для Киева
МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России через интернет
Партнер «Газпрома» сообщил о конце эры сотрудничества России и Германии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.