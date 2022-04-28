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Россиянин получил 28 лет за убийство молотком знакомого и его матери

В Иркутской области россиянину дали 28 лет за два убийства и похищение несовершеннолетней

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

В Иркутской области 45-летний россиянин получил 28 лет с половиной лет колонии особого режима за убийство двух человек и похищение несовершеннолетней. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 12 августа 2021 года осужденный пришел с молотком к 48-летнему знакомому и на почве личной неприязни нанес ему несколько ударов по голове. После того как мужчина скончался, он забил до смерти его пожилую мать и скинул тела в подпол сарая. Затем на протяжении дня он удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей женщины.

В какой-то момент школьнице удалось незаметно отправить однокласснице сообщение с просьбой о помощи. Прибывшие полицейские ворвались в дом, задержали убийцу и освободили девочку. «По уголовному делу было проведено 15 судебных экспертиз: медицинские, психолого-психиатрические, медико-криминалистические, генотипоскопическая, дактилоскопическая и трасологическая. В качестве свидетелей допрошены более 30 человек», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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Владимир Седов
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