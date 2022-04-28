Российские военные сбили семь БПЛА и три ракеты «Точка-У» на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении семи БПЛА и трех ракет «Точка-У» на Украине

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) над населенными пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка в ДНР, Наугольное в ЛНР, а также Чернобаева Херсонской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в течение дня в районе населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха были сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», добавили в ведомстве.

Ранее министерство обороны показало последствия удара ракетами «Точка-У» по Херсону. Уточняется, что фрагменты одной из сбитых ракет упали в Шевченковском парке. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) своевременно обнаружили и уничтожили цель.

27 апреля по Херсону предположительно ВСУ ударили тремя ракетами «Точка-У». Серия мощных взрывов произошла неподалеку от местного телецентра. Целью ракетного удара было здание администрации, находящееся под контролем Вооруженных сил (ВС) России, сообщили «Известия».