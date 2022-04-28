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Болгария призвала отказаться от поездок в Молдавию из-за терактов

МИД Болгарии призвал граждан воздержаться от поездок в Молдавию и скорее покинуть страну

Фото: Olivier Douliery / Reuters

МИД Болгарии призвал граждан отказаться от поездок в Молдавию из-за усложняющейся обстановки вокруг страны, в том числе и из-за терактов в непризнанном Приднестровье. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Учитывая усложняющуюся обстановку в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну», — говорится в сообщении ведомства. Болгарским гражданам, которые временно или постоянно проживают на территории Молдавии, рекомендовано скорейшим образом покинуть страну на личном транспорте.

Ранее стало известно, что власти Молдавии исключили какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса. Таким образом в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны отреагировали на озвученную ранее советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем угрозу захватить Приднестровье.

27 апреля в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. В ведомстве добавили, что уже утром с украинской стороны в направлении населенного пункта открыли стрельбу.

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Дмитрий Сотак
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