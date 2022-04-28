Трамп заявил в суде о помидорах-убийцах

Дональд Трамп назвал помидоры опасным метательным оружием и заявил, что ими можно убить

Бывший президент США Дональд Трамп в своих показаниях в суде в рамках иска активистов против охранника политика заявил об опасности помидоров, которые используют в качестве метательного оружия. Об этом сообщает Daily Beast.

По словам бывшего главы государства, бросание помидоров и других фруктов в кого-то может повлечь серьезные последствия и даже убить человека. «Если бы охрана увидела это, я бы сказал, речь же не только обо мне, есть и другие люди, которые могут пострадать, я думаю, нужно быть агрессивными для того, чтобы остановить подобное», — заключил он.

В поданном иске мексиканские активисты обвинили охрану политика в нападении в Нью-Йорке в 2015 году. Тогда они протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании у здания Трампа. Охранники бывшего президента разогнали демонстрантов. Политик давал показания по этому делу еще в октябре 2021-го, однако до этого они не были обнародованы. Он признал, что не знает наверняка, были ли у активистов с собой продукты питания.

Ранее стало известно, что Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании основателем Tesla и Space X Илоном Маском.