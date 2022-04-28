Семь полыхающих автомобилей на юге Москвы сняли на видео

В Москве на улице Кустанайской сняли на видео семь горящих автомобилей

В сети появилось видео, на котором видно семь горящих автомобилей на улице Кустанайская на юге Москвы. Его публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах виден мощный пожар. Из полыхающих автомобилей валит черный дым. Видеозапись заканчивается звуком взрыва.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, причиной пожара мог стать поджог. Также в качестве предварительной причины рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании.

О возгорании на юге Москве стало известно утром в четверг, 28 апреля. В МЧС заявили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал. Очевидцы услышали взрывы около четырех утра. Местные жители видели, как незадолго до пожара неизвестный сливал бензин в канистры из одной из машин. Спецслужбы устанавливают точную причину произошедшего.