Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Семь полыхающих автомобилей на юге Москвы сняли на видео

В Москве на улице Кустанайской сняли на видео семь горящих автомобилей

В сети появилось видео, на котором видно семь горящих автомобилей на улице Кустанайская на юге Москвы. Его публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах виден мощный пожар. Из полыхающих автомобилей валит черный дым. Видеозапись заканчивается звуком взрыва.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, причиной пожара мог стать поджог. Также в качестве предварительной причины рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании.

О возгорании на юге Москве стало известно утром в четверг, 28 апреля. В МЧС заявили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал. Очевидцы услышали взрывы около четырех утра. Местные жители видели, как незадолго до пожара неизвестный сливал бензин в канистры из одной из машин. Спецслужбы устанавливают точную причину произошедшего.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева
В США рассказали о российской подлодке с бассейном
Республиканцы нашли пять улик в деле сына Байдена
Россиянин убил мать, расчленил тело и спрятал ее голову в лесу
Владелец «Билайна» передумал переезжать в Великобританию
Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ в российском регионе
Россиянам раскрыли способ вернуть красоту и блеск волосам после зимы
Стали известны подробности состояния травмированного Овечкина
Названа оптимальная стоимость туров в санатории Кавминвод в летнем сезоне
Ведущий Первого канала назвал основные поводы для немедленного обращения к врачу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.