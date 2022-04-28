В Совфеде объяснили отсутствие подробностей о переговорах России и Украины

Сенатор Цеков объяснил тишину вокруг переговоров России и Украины отсутствием компромисса

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в удаленном формате, но прогресса в них нет, считает член Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал причины отсутствия новой информации о переговорах Москвы и Киева.

Переговоры продолжаются

Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам этих переговоров Москве и Киеву удалось совершить серьезный прорыв, но после этого стала появляться информация о сложностях. По словам Путина, причиной стала провокация в Буче, к которой российские военные не причастны.

Сейчас никакого прогресса и соглашения нет Сергей Цеков Член Совета Федерации

«Понятно, что все хотят окончания специальной операции как можно быстрее. Но на тех условиях, на которых спецоперация была начата: вопрос демилитаризации и денацификации, вступление Украины в НАТО, статус территорий. Все понимают, что ни при каких условиях ни Крым, ни Донбасс в состав Украины не вернутся», — заявил Цеков.

Сенатор убежден, что переговоры в онлайн-формате между Россией и Украиной продолжаются, а информации о них нет по причине отсутствия договоренностей между сторонами.

«Мы слышим о том, что они идут путем обмена информацией, мнениями между переговорщиками, но это только в удаленном формате. Работа какая-то идет. Никаких заявлений не звучит, и ничего об этом не говорят с учетом того, что тех результатов, которые желаем мы и которые желает Украина, еще не достигнуты — компромисс не найден», — считает сенатор.

«Близорукая позиция»

Сергей Цеков отметил, что на переговорный процесс идет американское давление. США, по его словам, продолжают «подогревать настроение» украинским политикам. Сенатор убежден, что Америка преследует свои интересы в конфликте между Киевом и Донбассом.

«Им чем больше будет идти гражданская война между Украиной и Донбассом, тем лучше. Они так считают, хотя это близорукая позиция. На самом деле лучше всего, чтобы военные действия прекратились, а американцы и европейцы вернулись к соблюдению основополагающих прав человека, о которых они любят говорить. А основополагающее право — это право на свободу выбора. Если определенная территория выбирает свою судьбу путем проведения референдума, то это надо безусловно соблюдать. Чего на Украине не было», — заявил Цеков.

Они подавляли народ Донбасса в его стремлении к самостоятельной жизни Сергей Цеков Член Совета Федерации

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поставки Украине оружия препятствием для появления результатов на переговорах Москвы и Киева.

При этом глава МИД подчеркнул, что российская сторона привержена переговорному решению и прекращению огня.

