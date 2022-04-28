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Президент Молдавии назвала георгиевскую ленточку «символом войны»

Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевскую ленту запретили как символ войны

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Молдавии запретили георгиевскую ленту, так как она стала «символом войны». Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

По словам главы Молдавии, эта мера была принята ради безопасности молдавского общества.

«Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну», — пояснила Санду.

При этом президент заявила о необходимости чтить память людей, которые отдали жизнь за мир. Она напомнила, что 9 мая в республике будут отмечать День Победы.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы. 19 апреля решение утвердила Санду, отметив, что закон запрещает «использование символов, которые продвигают военную агрессию».

Марина Совина
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