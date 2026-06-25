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11:14, 25 июня 2026Наука и техника

На японский космодром доставили аппарат для исследования спутника Марса

На космодром Танэгасима доставили аппарат для исследования спутника Марса
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: picture alliance / Kontributor / Getty images

На японский космодром Танэгасима доставили аппарат Martian Moons eXploration (MMX) для исследования спутника Марса Фобоса. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск ракеты с миссией MMX запланирован на осень. Изучением спутников Марса Фобоса и Деймоса станция займется с 2027 по 2030 годы. В течение указанного времени спускаемый аппарат MMX должен совершить несколько заборов грунта на Фобосе, собрав в общей сложности не менее десяти граммов материалов. Возвращение зонда с образцами на Землю планируется в 2031 году.

Основная задача миссии MMX — объяснение происхождения спутников Марса.

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В феврале 2024-го издание European Spaceflight сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом MMX.

В январе того же года Японское агентство аэрокосмических исследований на два года отложило миссию MMX к спутнику Марса из-за проблем с ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции.

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