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Умер пионер электронной музыки Клаус Шульце

Один из основателей Берлинской школы электронной музыки Клаус Шульце умер в 74 года

Фото: National Jazz Archive / Heritage Images / Getty Images

Умер немецкий композитор и один из основателей Берлинской школы электронной музыки Клаус Шульце. Об этом сообщает Pitchfork.

Шульце, которого считали одним из пионеров электронной музыки, скончался в 74 года после продолжительной болезни. Директор лейбла SPV Франк Уле отметил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, смерть музыканта была внезапной.

«Один из самых влиятельных и важных композиторов электронной музыки, человек убеждений и выдающийся артист. Наши мысли в этот час с его женой, сыновьями и семьей. Его неизменно жизнерадостный характер, новаторский дух и впечатляющая работа останутся навсегда в нашей памяти», — заявил Уле.

Шульце родился 4 августа 1947 года в Берлине. В 1970-х он был барабанщиком одного из ранних составов группы Tangerine Dream и участвовал в записи их дебютного альбома Electronic Meditation. Через три года музыкант записал и свою сольную дебютную пластинку Irrlicht. Всего за свою жизнь он выпустил более 40 релизов. Два из них, Mirage и Timewind, были включены в список 25 главных эмбиент-альбомов всех времен.

Берлинская школа электронной музыки — одно из ведущих направлений в области прогрессивной электронной музыки, которое было наиболее успешно в 1970-х годах. Помимо Шульце и Tangerine Dream к этому направлению среди прочих относят группу Ashra и музыканта Эдгара Фрезе.

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Марина Погосян
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