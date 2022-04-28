Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали доступный каждому способ отсрочить наступление слабоумия

Медсестра Котельникова рассказала, что занятые делами пожилые люди стареют медленнее

Фото: CDC / Unsplash

Медсестра и специалист по уходу за пожилыми людьми Ольга Котельникова отметила, что с возрастом все больше людей начинают опасаться появления таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Она рассказала россиянам о позитивном влиянии домашних дел на здоровье и отметила, что занятые чем-то пенсионеры стареют медленнее, говорится в статье на сайте «АиФ».

«Из повседневной практики мы знаем, что даже небольшие физические нагрузки сдерживают естественное старение, поскольку регулируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов дыхания, тренируются память, внимание», — объяснила медсестра. Она отметила, что нетрудные дела и легкая разминка могут отсрочить наступление старческого слабоумия.

Материалы по теме:
Биотехнологии в медицине меняют мир. Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
Биотехнологии в медицине меняют мир.Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
11 февраля 2022
Сустав без проблем Как победить ревматизм
Сустав без проблемКак победить ревматизм
14 ноября 2016

Если пожилой человек не может заниматься физическими упражнениями, например, скандинавской ходьбой, активность должна быть посильной, добавила специалист. Хорошим способом для профилактики старения и нарушения когнитивных функций она назвала выполнение простых домашних дел, доступных каждому.

Котельникова напоминает: как бы человек ни любил своего пожилого родственника, не стоит делать за него все. То, что человек в силах выполнять сам, он должен делать сам. Она подчеркнула, что для хорошей ориентации старого человека в пространстве важно поддерживать порядок, чтобы у каждой вещи было свое место. Необходимо соблюдать и режим дня.

Специалист по уходу за пожилыми людьми отмечает, что даже людям преклонного возраста можно доверить такие нехитрые дела, как помощь в приготовлении еды, накрывание стола, подметание пола, протирание пыли и сортировку постиранного белья. Во время уборки с пылесосом задействовано множество мышц, добавляет Котельникова, также это полезно для стабильной работы сердечно-сосудистой системы.

«Позитивно сказывается на состоянии человека и работа, выполняемая пальцами. За счет простых действий улучшаются умственная деятельность и память, — резюмировала Ольга Котельникова. — Не стоит игнорировать повседневные активности. Они помогают дольше сохранять ясность ума и когнитивное здоровье».

Ранее эксперты советовали людям старше 60 лет снизить калорийность рациона для сохранения здоровья. Суточная калорийность для женщин должна составлять не более 2000 килокалорий, а для мужчин — не более 2,3 тысячи килокалорий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»
Названа доля пользователей Starlink за пределами США
Активисты в Европе сымитировали боевые действия ради отказа от российского газа
Закупку Польшей газа через Германию оценили
Стюардессы унизили пассажирку из-за надписи на штанах и заставили раздеться
Генсек ООН оценил вероятность реформирования Совбеза
Молдавия приготовилась к прекращению поставок газа из России
В ФРГ подтвердили отправку помощи украинским военным от неонацистской партии
Самойлова скопировала старые наряды Кайли Дженнер и ее дочери
Германия передумала мешать запрету на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.