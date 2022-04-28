В США рассказали о российской подлодке с бассейном

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19FortyFive: российские подлодки проекта 941 «Акула» остаются самыми большими в мире

Фото: Globallookpress.com

Российские атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» остаются самыми большими в мире. О возможностях субмарин рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Подводное водоизмещение подводных лодок проекта 941 составляет 48 тысяч тонн. Их особенностью стало наличие пяти обитаемых прочных корпусов внутри легкого корпуса. Размеры подводной лодки позволили разместить в «Акулах» бассейн и сауну.

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Отмечается, что субмарины проекта 941 разработали для противодействия американским подлодкам типа «Огайо». «Акулы» могли нести 20 твердотопливных баллистических ракет подводных лодок Р-39 с разделяющейся головной частью.

В России продолжают эксплуатировать головной корабль серии подводных лодок проекта 941. ТК-208 «Дмитрий Донской» модернизировали по проекту 941УМ. ТК-208 перевооружили для испытаний ракетного комплекса «Булава». Также ТК-208 получил шесть торпедных аппаратов.

В апреле дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря.

В марте в Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка».

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Даниил Иринин
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