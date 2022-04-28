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Стоматолог раскрыла быстрый метод снять зубную боль и указала на его опасность

Стоматолог Мелихова назвала анальгетики экспресс-методом борьбы с болью

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Стоматолог Вероника Мелихова раскрыла быстрый способ облегчить зубную боль, если она застала человека дома. Доктор назвала анальгетики экспресс-методом борьбы с болью, если нет возможности срочно посетить стоматолога, сообщило издание News.ru.

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Врач уверена, что зубная боль может оказаться последствием скрытого воспаления в организме. «Можно, конечно, снять симптомы боли, сейчас есть огромное количество серьезных обезболивающих, но в случае с зубами вопрос встает более остро, так как воспалительный процесс может быть сигналом серьезного заболевания», — заявила Вероника Мелихова, указав на опасность несерьезного отношения к зубной боли.

Она отметила, что после снятия острой боли с помощью лекарств нужно срочно обратиться в клинику и обследовать полость рта.
«Не рекомендую откладывать прием у стоматолога», — добавила медик.

Ранее врач рассказал о симптомах рака ротовой полости. Наиболее показательные из них — выпадающие зубы и язвы во рту.

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Вера Владзиевская
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