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Москва допустила участие США в создании базы сайта «Миротворец»

МИД не исключил участия Госдепа США в создании скандального украинского сайта «Миротворец»

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Москва не исключает возможности прямого содействия Госдепа США при создании скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Я теперь понимаю, почему столько лет они [США] прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине», — допустила представитель.

О создании сайта стало известно в августе 2014 года, в его базах регулярно появлялись данные журналистов, государственных деятелей, артистов и граждан ДНР и ЛНР, которые выступили против действующей украинской власти.

В список могут попасть также и иностранные граждане, например, в январе 2022 года бывший главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) ФРГ Кай-Ахим Шенбах был внесен в базу данных за участие «в попытках легализации оккупации» Крыма и «в актах гуманитарной агрессии против Украины».

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Дмитрий Сотак
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