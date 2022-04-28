Норвежская лыжница рассказала о шоке из-за высказываний россиянки

Норвежская лыжница Венг заявила, что не верит в самостоятельность слов Степановой о России

Лыжница сборной Норвегии Лотта Уднес Венг высказалась о речи россиянки Вероники Степановой на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным. Ее слова приводит VG.

Спортсменка рассказала о шоке из-за слов российской соперницы. «Это неблизко к тому, что мы наблюдаем извне. Трудно поверить, что она сама высказывает такое мнение. Она видит ситуацию иначе, чем мы», — заявила она. При этом Венг подчеркнула, что старается отделять спорт от политики, поэтому, вероятно, смогла бы выступать на одних стартах со Степановой.

26 апреля Во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля Степанова назвала Россию сильной и успешной. По ее мнению, другим странам не нравится такое положение дел.

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.