Организаторы Уимблдона ответили на критику за отстранение россиян

Организаторы Уимблдона ответили Джоковичу и назвали решение отстранить россиян правильным

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт ответил на критику со стороны серба Новака Джоковича, который выразил недовольство отстранением россиян от участия в Уимблдоне. Об этом сообщает Daily Express.

Хьюитт заявил, что организация столкнулась со сложной ситуацией. Тем не менее, он назвал решение отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне правильным.

Джокович оказался в числе ряда теннисистов и функционеров, которые осудили решение организаторов Уимблдона. Серб посчитал его проявлением дискриминации по национальному признаку.

20 апреля организаторы Уимблдона заявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.