Пленный британский наемник предостерег от участия в боях на Украине

Пленный британский наемник заявил о жажде денег и предостерег от участия в боях на Украине

Пленный британский наемник Эндрю Хилл рассказал, что ему не платили за участие в боевых действиях на Украине, хотя обещали, и предостерег других от поездок в эту страну. Цитату приводит РИА Новости.

Наемник пояснил, что поехал на Украину из-за жажды денег. «Обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — признал он.

В группе Хилла было семь человек, до этого ему не знакомых. Мало того, что британец «получал самый минимум информации», он даже не знал, кто отдает им приказы. Наемник также заявил, что прибыл на Украину через польскую границу из города Жешув.

На опубликованном Минобороны РФ видео можно заметить, что у наемника повреждена рука. Их происхождение неизвестно, однако наемник заверил, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет. Он также пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации.