Чимаев описал свои эмоции во время боя с Бернсом на UFC 273

Хамзат Чимаев признался, что не контролировал эмоции в поединке с Бернсом на UFC 273

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев описал свои эмоции во время поединка с бразильцем Гилбертом Бернсом. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Hustle MMA.

29-летний боец чеченского происхождения признался, что не контролировал эмоции и не следовал определенному плану на поединок. «Когда я повалил его в первый раз, можно сказать, учуял запах крови и просто хотел его вырубить», — вспомнил Чимаев. Он добавил, что тогда забыл про раунды и минуты.

Чимаев одержал победу над Бернсом судейским решением в основном карде турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 10 апреля. Швед продлил победную серию, которая насчитывает уже 11 поединков в MMA. Под эгидой UFC на его счету пять побед.

В поединке с Бернсом Чимаев впервые не сумел закончить схватку досрочно. До выступлений в UFC он дрался под эгидой Brave FC.