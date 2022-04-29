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Спорт

Чимаев описал свои эмоции во время боя с Бернсом на UFC 273

Хамзат Чимаев признался, что не контролировал эмоции в поединке с Бернсом на UFC 273

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев описал свои эмоции во время поединка с бразильцем Гилбертом Бернсом. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Hustle MMA.

29-летний боец чеченского происхождения признался, что не контролировал эмоции и не следовал определенному плану на поединок. «Когда я повалил его в первый раз, можно сказать, учуял запах крови и просто хотел его вырубить», — вспомнил Чимаев. Он добавил, что тогда забыл про раунды и минуты.

Чимаев одержал победу над Бернсом судейским решением в основном карде турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 10 апреля. Швед продлил победную серию, которая насчитывает уже 11 поединков в MMA. Под эгидой UFC на его счету пять побед.

В поединке с Бернсом Чимаев впервые не сумел закончить схватку досрочно. До выступлений в UFC он дрался под эгидой Brave FC.

Николай Костюков
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