Глава МИД России обвинил Запад в продовольственном кризисе

Глава МИД РФ Лавров заявил, что продовольственный кризис начался задолго до спецоперации

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что их санкции стали одной из ключевых причин нарушения продовольственных поставок, что обострило кризис. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

По словам российского министра, продовольственный кризис в мире начался задолго до спецоперации РФ, в том числе из-за просчетов западных стран и коронавируса. «Они были слишком озабочены, направляя продовольственные цепи в свою сторону. И конечно, настоящая ситуация усугубила проблему», — сказал он.

Лавров отметил, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса. «Но озвученные Западом санкции разрушили все существующие цепи продовольственных поставок. Например, десятки иностранных судов заблокированы в Черном и Азовском морях на территории Украины, потому что они попали под санкции», — сказал министр, добавив, что Россия готова их выпустить, а украинское правительство не сотрудничает с Москвой по этому вопросу.

Ранее в апреле Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН спрогнозировала падение аграрного производства в мире из-за военных действий России на территории Украины. Геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием, из-за которой ряд стран могут столкнуться с голодом.