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Россия усложнила формат контактов иностранных дипломатов с госорганами

МИД заявил, что Москва ужесточила формат контактов иностранных дипломатов с госорганами РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва усложнила формат контактов иностранных дипломатов с госорганами. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД. «Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение, согласно которому госслужащие должны сокращать контакты с зарубежными дипломатами. Кроме того, самих сотрудников не должны пускать в здания госорганов, а их запросы перенаправлять в МИД.

Ранее стало известно, что Москва объявила восемь дипломатических сотрудников посольства Японии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов. Им предписали покинуть Россию до 10 мая.

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Виктория Кондратьева
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