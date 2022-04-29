Фото Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким декольте взволновало фанатов

Светская львица Пэрис Хилтон поделилась фото в купальнике Dior с глубоким декольте

Американская светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в фотосессии в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя телезвезда поделилась кадром, на котором она запечатлена в купальнике модного дома Dior с глубоким декольте. Визажисты нанесли на ее лицо темные тени и помаду, а парикмахеры сделали рваную стрижку боб.

Поклонники оценили внешний вид Хилтон в комментариях под размещенной фотографией. «Королева», «Очень горячо», «Превосходное тело, превосходное лицо, превосходная прическа, превосходный макияж. Все превосходно», «Тебе так идет новая прическа», «Очень красивая», — восхищались они.

Раннее в апреле Пэрис Хилтон показала фигуру в прозрачном мини-платье в сетку Hot and Delicious, стоимость которого составляет 127 фунтов стерлингов (приблизительно 13,4 тысячи рублей). Ее образ дополнили блестящие легинсы, кожаная баска, топ-корсет на молнии и декоративные наклейки на груди.