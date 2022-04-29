Маск избавился от акций Tesla

Миллиардер Илон Маск продал 4,4 миллиона акций своей компании Tesla

Основатель Tesla Илон Маск 26 и 27 апреля избавился от 4,4 миллиона акций своей компании. Он продал их за почти четыре миллиарда долларов, пишет CNBC.

После этого миллиардер написал в своем Twitter: «После сегодняшнего дня дальнейших продаж Tesla не планируется». 25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск намерен сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо».

Бизнесмен назвал целью покупки актива не коммерческие интересы, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

За день его состояние сократилось на 29 миллиардов долларов. Причиной стал обвал акций Tesla. Капитал Маска составляет 246,2 миллиарда долларов, он продолжает оставаться богатейшим человеком мира. 28 апреля Маск пошутил, что купит компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть в напиток кокаин».