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Россиянам раскрыли способ попасть на курорт богачей в условиях санкций

АТОР: желающим попасть на Сейшелы россиянам необходимо заполнить онлайн-заявку на въезд

Фото: Maxim Berg / Unsplash

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли соотечественникам способ оплатить разрешение на въезд на Сейшелы в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте организации.

Желающим попасть на любимый курорт богачей россиянам необходимо самостоятельно заполнить онлайн-заявку для получения платного медицинского разрешения на въезд. При этом отмечается, что оплатить документ у путешественников не получится, поскольку две крупнейшие международные платежные системы, Visa и Mastercard, перестали обслуживать отечественные карты.

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В сложившейся ситуации посольство России на островах объяснило туристам порядок действий. В первую очередь необходимо загрузить в систему всю необходимую информацию, включая данные банковской карты. Если платеж не пройдет и появится сообщение об ошибке, заявка все равно загрузится в систему.

Несмотря на то что деньги за оформление не спишутся, пользователю придет на электронную почту QR-код и сообщение о том, что заявка одобрена. По прилете россияне смогут оплатить разрешение на въезд в аэропорту наличными.

В апреле сообщалось, что авиакомпания Qatar Airways снизила цены на зарубежные перелеты на майские праздники. Выгоднее всего отправиться на отдых с перевозчиком на Мальдивы, Сейшелы и в Таиланд. Так, перелет на Мальдивы в обе стороны обойдется одному туристу в 100 тысяч рублей, на Пхукет — в 108 тысяч рублей, на Сейшелы — в 126 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что любимыми странами российских богачей являются Мальдивы и Сейшелы. Помимо данных направлений обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

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Валентина Процкова
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