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В Киргизии назначили нового главу МИД

Президент Киргизии назначил Жээнбека Кулубаева новым министром иностранных дел республики

Фото: Globallookpress.com

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового министра иностранных дел республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Жапаров назначил на пост главы киргизского МИД Жээнбека Кулубаева.

22 апреля президент Киргизии отправил в отставку с поста министра иностранных дел Руслана Казакбаева, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство с октября 2020 года. В феврале сообщалось, что его вызывали на допрос в Генпрокуратуру республики по делу о киргизско-таджикской границе.

В день отставки Казакбаева Жапаров назначил Кулубаева исполняющим обязанности главы МИД. До этого чиновник возглавлял отдел внешней политики в администрации президента.

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Георгий Нестеров
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