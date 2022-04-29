«Коломенский» купил российский бизнес Fazer

Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

Речь идет о четырех фабриках: трех в Санкт-Петербурге и одной в Москве, в общей сложности там работает свыше двух тысяч человек. В «Коломенском» заверили, что все предприятия продолжат свою работу. Ранее в апреле ФАС выдала холдингу разрешение купить компанию.

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России 6 марта. Как заявил тогда генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум (Christoph Vitzthum), решение было принято на фоне происходящего на Украине. Он добавил, что остановка деятельности произошла с учетом рисков и угроз.

В конце марта сообщалось, что Fazer сменит юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить деятельность в России. До этого «Хлебный дом» был лишь одним из заводов компании, а не основным брендом.