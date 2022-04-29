Рогозин назвал условие отправки россиянина на Луну

«Роскосмос» реализует проект сверхтяжелой ракеты после 2030 года

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС назвал условие отправки первого российского космонавта на Луну. По его словам, это может произойти после того, как будет реализована миссия «Луна-28», в ходе которой планируется протестировать систему посадки и взлета.

«Если говорить о средствах доставки людей к Луне, то это должен быть тяжелый пилотируемый корабль, который пройдет необходимые летно-конструкторские испытания на низкой околоземной орбите. Чтобы отправить экипаж к Луне, необходима ракета сверхтяжелого класса», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, у «Роскосмоса» «имеются все компоненты для создания такого мощнейшего комплекса». «Проект сверхтяжелого носителя мы планируем реализовать в те сроки, о которых говорили ранее: за 2030 годом», — добавил руководитель.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области заявил, что первый пуск российской сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный может состояться в 2035 году.

В сентябре 2021 года гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что финансирование технического проектирования сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну остановлено.