Россиян предостерегли от покупки долларов

Экономист Беляев посоветовал россиянам держать деньги в рублевых вкладах

Кандидат экономических наук Михаил Беляев предостерег россиян от вложения в доллары. По словам специалиста, хотя ситуация и выглядит так, словно сейчас лучший момент для инвестиции в валюту, на самом деле доллар не устойчив, и лучше подождать его корректировки. Об этом экономист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Курс евро опустился до 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло впервые с марта 2020 года. К 14:00 по московскому времени европейская валюта подросла до 74,08 рубля. Также во время торгов 29 апреля курс доллара снизился на 2,18 процента (до 70,52 рубля). В последний раз он падал ниже 71 рубля в ноябре 2021 года.

В рублях выгоднее

Игра на валютном курсе — всегда рискованное предприятие, отметил Беляев. В большей степени все зависит от суммы инвестиций и желаемого результата, добавил он. «Если суммы небольшие, всего несколько тысяч долларов, то и затевать эту игру не стоит. Сейчас, может быть, даже выгоднее и проще хранить деньги в рублях и получать достаточно высокий процент в банках. Там граждане получат гораздо больше», — объяснил финансовый аналитик.

Он отметил, что раньше хранить средства в валюте было выгодно из-за защиты от инфляции и возможности заработка на изменениях курса. Теперь обе эти причины перестали быть актуальными, заявил эксперт.

«Доллар, конечно, находится в нижней точке и в такой момент рекомендуют вкладываться в валюту, поскольку есть стимул его покупать. Но насколько он скорректируется наверх и какой будет выигрыш, говорить очень сложно», — заявил Беляев.

На фоне сообщений об укреплении рубля Центробанк снизил ключевую ставку до 14 процентов годовых. Это снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Тогда под воздействием первых антироссийских санкций и существенного ослабления курса рубля регулятор установил значение ставки на уровне 20 процентов годовых.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в России составит 18–23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м. В текущем году ВВП страны снизится на 8-10 процентов.

