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В России высмеяли закупку Польшей газа через Германию

Российский сенатор Пушков высмеял закупку Польшей российского газа через Германию
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял закупку Польшей российского газа через Германию.

По его словам, это противоречит заявлениям Варшавы. Он отметил, что власти Польши после своего отказа от российского газа заказали по реверсу из Германии те же объемы «голубого топлива», что и получала из России.

«При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — написал сенатор.

Россия прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию 27 апреля, после того как обе страны отказались переводить газовые контракты на рублевую форму оплаты. Транзит через них продолжается в прежнем порядке, в случае незаконного отбора его сократят на тот же объем.

Позже в «Газпроме» заявили, что Польше продолжает закупать российский газ после остановки прямых поставок, однако делает это через реверсные поставки из Германии. Объем закупки составляет около 30 миллионов кубометров в сутки.

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Марина Совина
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