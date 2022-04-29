Тренер сборной России по биатлону порассуждал о доходе в национальной команде

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о зарплате в 25 тысяч рублей

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов порассуждал о доходе в национальной команде. Его слова передает «Матч ТВ».

Он рассказал, что практически не получает зарплату в национальной команде. «Состою на четверти ставки в [Центре спортивной подготовки] ЦСП и на четверти — в [Союзе биатлонистов России] СБР. В сумме набегает 25 тысяч в месяц. Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва», — поделился специалист. Он отметил, что работает за флаг, гимн и идею.

62-летний Шашилов был назначен старшим тренером женской сборной России в мае 2020 года. До этого специалист занимал должность главного тренера сборной Свердловской области по биатлону.

4 апреля российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, что завершила карьеру из-за зарплаты в 27 тысяч рублей. Она обратила внимание, что не могла обеспечить финансово себя и сына.