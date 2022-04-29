Двойную систему торговых расчетов России и Индии объяснили

Экономист Абрамов: система двойных торговых расчетов снизит зависимость от внешних условий

Для России важны расчеты в долларах и евро в основном только за энергоносители. В других случаях власти могут перейти на расчеты в национальных валютах, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Расчеты с дружественными странами

Россия ведет переговоры с индийскими партнерами о введении двойной системы торговых расчетов, чтобы снизить зависимость от условий США и Европы, объяснил Александр Абрамов. По данным Bloomberg, Москва предложила Дели платить в долларах или евро только за нефть, а остальные товары покупать и продавать с помощью рупий и рублей через созданную Банком России Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Окончательное решение еще не принято, сообщает издание.

По каким-то товарам, например, продуктам, разумнее переходить на местные валюты. Это даст возможность экспорту и импорту России не зависеть от США и Европы, администраторов долларов и евро Александр Абрамов экономист

«Россия уже устанавливает такие двойные системы расчетов там, где уже есть встречные потоки, например, с тем же Китаем, со странами Латинской Америки. Это те, кого российские власти называют дружественными странами, чтобы расчеты в меньшей степени зависели от условий других стран и не были достоверно известны недружественным государствам», — сказал он.

Сколько долларов и евро нужно России?

Потребность России в долларах и евро ограничивается шестью месяцами. Именно на этот период стране нужны запасы иностранной валюты, уверен Александр Абрамов.

Какие-то большие запасы не нужны, они вредны. Считается, что каждой стране нужно столько иностранной валюты, чтобы поддерживать национальную валюту и замещать расходы бюджета в течение полугода. Россия в свое время перешла через эти барьеры. Накопление резервов у нас было просто некой самоцелью Александр Абрамов экономист

«Поставки энергоносителей для России — это важный источник получения валюты, поэтому Россия не переходит на другие валюты расчетов с дружественными странами. В местных товарах есть встречный товарооборот, поэтому эти платежи будут засчитываться в рублях и рупиях. Товарооборот России с Индией в 10 раз уступает товарообороту с Китаем, надеюсь, что он будет развиваться», — заключил экономист.





Москва призывает Индию к платежам в рупиях и рублях через СПФС после объявления санкций против банков и запрет на транзакции через систему SWIFT, сообщает Bloomberg. Форма расчетов представляется такой: рубли будут переданы на хранение в индийский банк и конвертированы в рупии и наоборот при поставках в обратном направлении.