Суд разрешил бывшему министру Улюкаеву выйти по УДО

«Интерфакс»: суд разрешил бывшему министру экономразвития РФ Улюкаеву выйти по УДО

Суд разрешил бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, отбывающему срок за получение взятки, выйти на свободу по условиям условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, экс-министр сможет покинуть колонию после вступления решения в силу.

Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии Источник «Интерфакса»

«Батя экономики»: деятельность в колонии

Известно, что в колонии Улюкаев получил прозвище «батя экономики» после того, как создал для заключенных образовательный кружок, на котором рассказывал об экономике. Его посещают несколько человек.

Осужденный чиновник также работает в библиотеке, заказывает для заключенных новые книги, следит за библиотечным фондом и дает рекомендации читателям. Его добросовестный труд на зоне отмечал глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

В письме корреспонденту издания RT Улюкаев рассказал, что старается «помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными». Лекции по экономике он стал читать из тех же соображений.

С одной стороны, это попытка дать подобие систематического экономического образования. Для этого читаю курс последовательных лекций. С другой — стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы — с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир" Алексей Улюкаев бывший министр экономического развития России

Заключенных, по его словам, интересуют ипотека, потребительское кредитование и малое предпринимательство, а также рынок труда и трудовое законодательство.

Первый в истории арест федерального министра

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

2 миллиона долларов получил Улюкаев в качестве взятки

Таким образом, Улюкаев стал единственным в истории современной России человеком, который был арестован, будучи федеральным министром. При этом свою вину Улюкаев не признал.

Я признаю себя виновным, но не в тех абсурдных обвинениях. Я виновен в другом. Я старался делать свою работу хорошо и приносить пользу, но делал недостаточно. Я часто шел на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Простите меня, люди, я виноват перед вами. Остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей Алексей Улюкаев бывший министр экономического развития России

На оглашение приговора бывшему министру прибыло более ста российских и иностранных журналистов. При входе в здание Замоскворецкого суда образовалась пробка, в которой подрались двое: оператор задел камерой голову корреспондента, тот ответил кулаком в нос. Все ведущие СМИ вели текстовую онлайн-трансляцию.

