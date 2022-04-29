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В Британии призвали европейцев мерзнуть «во имя Украины»

Журналист Джайлз: поддерживающие Украину люди обязаны использовать меньше топлива

Фото: Unsplash

Британский журналист Крис Джайлз в своей статье для Financial Times призвал европейцев мерзнуть «во имя Украины».

По его словам, жители стран Европы должны снизить температуру в квартирах до 18 градусов, чтобы уменьшить зависимость от поставок газа из России.

Джайлз считает, что люди, поддерживающие Украину, обязаны использовать меньше топлива. Он отметил, что позволило бы западным странам избежать холодной и мрачной зимы.

По данным консалтинговой компании Cambridge Energy, снижение температуры помещений с 20 до 18 градусов по всей Европе позволит сократить потребление энергии на 20-25 процентов.

Обозреватель считает, что такой результат достижим. «Дома в Соединенном Королевстве стали на пять градусов теплее за последние 40 лет. Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с подогревом от батареек», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается временно нарастить закупки российского топлива через страны, принявшие условия по расчетам в рублях. Решение связано с необходимостью компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.

По данным Bloomberg, на расчеты в рублях согласились четыре покупателя газа в Европе. Согласно вышедшему 31 марта указу, партнерам «Газпрома» нужно открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли.

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Марина Совина
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