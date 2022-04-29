Пользователям сообщили о новой возможности WhatsApp

В WhatsApp появится возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с реакциями. Об этом пользователям сообщили специалисты портала WABetaInfo.

По данным портала, разработчики WhatsApp собираются внедрить возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников. Отмечается, что пользователям мессенджера будут доступны на выбор восемь эмодзи, которые они смогут использовать в качестве реакции.

Специалисты рассказали, что пока реакция отправляется в чат в виде обычного сообщения. Однако они не исключили, что разработчики WhatsApp могут в будущем изменить интерфейс приложения и добавить раздел, куда будут приходить реакции на статусы.

Предположительно, новая опция появится в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. Когда именно это может произойти, не уточняется.

Ранее портал WABetaInfo рассказал о новой функции, которая появится в WhatsApp. Как выяснили специалисты, пользователям разрешат менять язык прямо в приложении. Сейчас юзеры могут изменить язык только через системные настройки устройства.