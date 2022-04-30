В Набережных Челнах проходит фестиваль любительских театров «Действующие лица»

В Набережных Челнах с 27 апреля по 1 мая проходит фестиваль любительских театров «Действующие лица», который много лет проводится по инициативе молодежного театра-студии «Ключ». Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Спектакли будут показывать на трех площадках: на камерной сцене молодежного театра-студии «Ключ», «Мастеровых» и татарского драматического театра.

В мероприятии принимают участие коллективы из Ярославля, Ижевска, Казани, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Нижнекамска, Кольчугино и других городов, заявлены комедии, драмы, поданные как в классической трактовке, так и в экспериментальной форме.

Оценивать работы театров будут театральный критик, советник художественного руководителя татарского Государственного театра кукол «Экият», советник министра культуры Республики Татарстан Нияз Игламов, театральный критик, сценарист, драматург, член СТД, театровед Юлия Маринова. Подведение итогов фестиваля состоится 1 мая.

Ранее сообщалось, что творческий коллектив Бугульминского драмтеатра в рамках гастролей покажет в Самарской области три спектакля. Показы запланированы в Тольятти в Театре юного зрителя «Дилижанс» 28 апреля. Публике будут представлены две комедии «Долгожитель» и «Номер с фруктами», а также сказка «Красавчик с гречишного поля».