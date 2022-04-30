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Лавров назвал суть украинского кризиса

Глава МИД Лавров напомнил о деструктивной линии Запада и перемещении НАТО к границам РФ

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с агентством «Синьхуа» назвал суть украинского кризиса. Интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам российского министра, говоря об украинском кризисе, стоит упоминать о «многолетней деструктивной линии государств Запада во главе с США», которые после окончания «холодной войны» взяли курс на «сколачивание однополярного мироустройства». Лавров напомнил, что все эти годы НАТО перемещались все ближе к российским границам.

Министр указал, что Запад не смущало то, что такими действиями они нарушают взятые на себя международные обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. «В частности, Вашингтон и Брюссель высокомерно отвергли выдвинутые Россией в декабре прошлого года инициативы по предоставлению нашей стране гарантий безопасности на западном направлении», — напомнил он. Тогда речь шла о прекращении процесса расширения НАТО, отказе от размещения на Украине угрожающих нам вооружений и возвращении военной инфраструктуры Альянса к конфигурации по состоянию на 1997 год.

Лавров отметил, что США и страны НАТО всегда рассматривали Украину как один из инструментов сдерживания России. Так, по его словам, в течение многих лет они активно подогревали там антироссийские настроения, «принуждали Киев делать искусственный, ложный выбор: либо с Западом, либо с Москвой».

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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