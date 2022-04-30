В США назвали единственный способный «выжить» в небе над Украиной истребитель

Popular Mechanics: истребители F-35 способны «выжить» в небе над Украиной

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin является единственным в мире, способным выжить в небе над Украиной, пишет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на рассказ летчика-испытателя Билли Флинна.

Пилот называет этот самолет огромным скачком вперед по сравнению с более старыми истребителями советской разработки. По его словам, F-35 Lightning II создавался для действий в условиях работающих систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, например С-400 «Трумф».

По мнению Флинна, данные с датчиков американского самолета, объединяясь с другими источниками информации, позволяют оперативно определять местонахождение радаров противника, приводя к уничтожению последних «с безжалостной эффективностью».

В декабре 2021 года издание 19FortyFive заявило, что Россия находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной.

В том же месяце Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые постоянно разместили свои истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европе.