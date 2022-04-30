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Кулеба предложил Китаю стать гарантом безопасности для Украины

Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Китаю стать одним из гарантов безопасности страны. Об этом он рассказал в интервью агентству «Синьхуа».

По его словам, данное предложение являются знаком уважения и доверия киевских властей к Пекину. Кулеба также понадеялся на то, что КНР призовет к мирному урегулированию конфликта, что позволит стабилизировать ситуацию и сосредоточиться на обеспечении безопасности граждан, в том числе иностранцев. При этом он также рассказал, что Киев намерен получить гарантии безопасности от всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее Кулеба заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился. Он пояснил, что переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле. «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения», — отметил министр.

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Марина Совина
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