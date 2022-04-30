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Лавров призвал Запад смирится с новыми геополитическими реалиями

Глава МИД РФ Лавров призвал западные страны смириться с тем, что мир стал многополярным

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с агентством «Синьхуа» заявил, что мир давно перестал быть монополярным, призвав западные страны как можно быстрее смирится с геополитическими реалиями. Интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Сегодня речь идет не о новой "холодной войне", а о настойчивом стремлении Вашингтона и его сателлитов, возомнивших себя "вершителями судеб человечества", навязать американоцентричную модель мироустройства. Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и международное право собственным "порядком, основанным на правилах"», — заявил российский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что те правила, которые США вместе со своими союзниками пытаются навязать всему миру, они придумывают сами. По мнению Лаврова, Вашингтон совершенно забыл о том, что мир стал многополярным. «Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества», — заключил глава МИД.

Ранее Лавров назвал суть украинского кризиса. По словам российского министра, говоря об украинском кризисе, стоит упоминать о «многолетней деструктивной линии государств Запада во главе с США», которые после окончания «холодной войны» взяли курс на «сколачивание однополярного мироустройства».

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Марина Совина
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