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Названы причина и последствия пожара на Сахалинской ГРЭС-2

Валерий Лимаренко сообщил, что пожар на ГРЭС-2 произошел из-за повреждения маслопровода

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Причиной пожара на Сахалинской ГРЭС-2 стало повреждение маслопровода в турбинном отделении. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«Возгорание произошло в турбинном отделении второго энергоблока из-за повреждения маслопровода, находящегося под высоким давлением», — назвал он причину происшествия.

Лимаренко также сообщил, что последствия пожара привели к потере электростанцией половины мощности, но назвал эти потери не критичными для данного времени года. Губернатор добавил, что, благодаря оперативной работе персонала станции и специалистов пожарной охраны, объем повреждений небольшой, а все неисправности будут полностью устранены к осенне-зимнему периоду.

О возникновении пожара на Сахалинской ГРЭС-2 сообщила пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова утром 30 апреля. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Происшествие не повлияло на обеспечение граждан электроэнергией. Пострадавших нет.

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Никита Савин
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