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Суд приостановил экстрадицию главаря крупнейшего наркокартеля Колумбии в США

Колумбийский суд приостановил экстрадицию главаря наркокартеля «Клан залива» Усуги в США
Дайро Усуга (в центре)

Дайро Усуга (в центре). Фото: @IvanDuque

Колумбийский суд приостановил экстрадицию главаря крупнейшего наркокартеля «Клан залива» Дайро Усуги по прозвищу Отоньель в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судебной инстанции.

«Государственный совет приказал приостановить исполнение решения об экстрадиции Дайро Антонио Усуги по прозвищу Отоньель до тех пор, пока не будет вынесено решение по иску от его предполагаемых жертв», — говорится в документе.

Отмечается, что истцы остались недовольны решением об экстрадиции и сочли, что это нарушает их права как пострадавших от действий, в которых подозревается наркобарон.

Усуга был задержан в октябре 2021 года. 8 апреля президент Колумбии Иван Дуке принял решение экстрадировать главаря наркокартеля в США, где против него выдвинуты обвинения.

18 апреля власти Колумбии заявили о задержании одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны Фаусто Паласиоса по кличке Проклятый Патрик. Его обвиняют в наркоторговле, вымогательстве и преступном сговоре.

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Марина Совина
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