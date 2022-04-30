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Российские ученые разработали проект робота для добычи воды на Луне

В Курчатовском институте разработали проект робота для добычи воды на Луне

Фото: NASA / Globallookpress.com

Ученые Курчатовского института разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По словам разработчиков, техника сможет добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей. Как уточнили исследователи, в современных луноходах нет функции добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.

Масса лунохода составит 1,4 тонны, длина — до четырех метров, а ширина — до двух метров, отметили российские ученые. Он будет обладать системой управления.

В технику встроят теплоизолированную емкость для сбора воды и контейнер для ее испарения из грунта. Кроме того, у лунохода будут фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.

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В феврале японская компания GITAI создала телеуправляемого робота-лунохода с руками, а затем провела его испытания. Тестирования проводились на полигоне JAXA с имитацией лунного рельефа в городе Сагамихара.

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Марина Совина
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