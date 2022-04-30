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Маломерным судам запретили выход в Азовское море

ФСБ России запретила маломерным судам выход в район Азовского моря из-за проведения АТО

Фото: Pixabay

Маломерным судам запретили выход в Азовское море из-за антитеррористической операции. Такое решение, как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ейского района, приняли в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

«С 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам», — говорится в сообщении администрации района.

Запрет распространяется в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, а также прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятия спортом на воде (в частности, виндсерфинг, сабдоска и их аналоги).

Желтый уровень террористической опасности действовал в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края с 11 по 26 апреля. Он был связан с поступившей информацией о возникновении угрозы террористических актов. Тогда все оперативные службы и медицинские учреждения районов работали в режиме повышенной готовности.

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Олег Давыдов
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