Житель села в ЛНР пожаловался на украинских военных в «неадекватном состоянии»

Один из жителей села Гречишкино, находящегося в Луганской народной республике (ЛНР) пожаловался журналистам на украинских военных, находившихся в «неадекватном состоянии». Как сообщает РИА Новости, мужчина столкнулся с ними, когда ездил забирать дочь с учебы.

«Дочка училась в Старобельском педагогическом институте, мы ездили ее забирать, тогда не было возможности, чтобы она ездила на автобусе, мы боялись. Как раз возле этого цеха остановили нас военные, в неадекватном состоянии они были — то ли обкуренные, то ли обколотые», — констатировал житель Гречишкино.

Он уточнил, что в его машине в тот момент находились пять человек, и никто из них не смог понять, чего хотят военнослужащие ВСУ, которые останавливали все автомобили подряд: «Они сами даже не понимали, что они хотели, они нас продержали, потом сказали: "Ладно, езжайте"», — сказал собеседник агентства.

Тем временем оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники на Украине. В результате были уничтожены более 120 националистов, четыре танка, а также шесть единиц бронетехники.