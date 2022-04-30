Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Около 500 вагонов с газом оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций

500 вагонов сжиженного газа могут взорваться из-за санкций против «дочки» «Новатэка»

Фото: Shutterstock

Около 500 вагонов сжиженного газа оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций, наложенных на дочернюю компанию «Новатэк» Novatek Green Energy. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», — говорится в сообщении Novatek Green Energy.

В компании утверждают, что длительный простой вагонов на путях может привести к выбросу газа в атмосферу и его возгоранию. Речь идет о 40 миллионах литров газа пропан-бутан, которые необходимо немедленно доставить в перегрузочные терминалы.

«Из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», — заключили в компании.

Ранее польские власти обязали Novatek Green Energy передать свою газотранспортную инфраструктуру под управление местным компаниям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области
Перечислены признаки наркотического опьянения водителя на дороге
МИД заявил об использовании США Киева в качестве расходного материала
В ЛНР начали хоронить погибших жителей Рубежного
Политолог объяснил отсутствие контактов Путина и Макрона
Нарколог назвал способы предотвратить похмелье после употребления алкоголя
Около 500 вагонов с газом оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций
В США рассказали о запуске на «Ангара-1.2» радиолокационного спутника
Военкоры прокомментировали сходство покинувшей «Азовсталь» женщины со снайпершей
Назван срок принятия решения УЕФА об отстранении российских команд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.