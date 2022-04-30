В Москве изменили условия продажи льготных проездных для школьников и студентов

Срок действия проездных для учащихся в Москве продлили до 90 дней

С 1 мая школьники, студенты аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры Москвы получили возможность приобретать проездные билеты сроком 30 или 90 дней. Об изменении условий продажи льготных проездных сообщается в Telegram-канале городского Департамента транспорта.

До сих пор такие проездные действовали лишь до конца календарного месяца, независимо от того, какого числа их купили. Теперь этот срок составит 30 либо 90 дней и будет отсчитываться с момента покупки. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.

Как заявил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, данное нововведение поспособствует тому, что «очереди в кассах первого числа месяца сократятся на четверть».

В январе сообщалось, что Минтранс утвердил стратегию развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 года. Проект должен обеспечить бесперебойное движение и исключить заторы и неудобства для пассажиров. В частности, в рамках стратегии власти захотели пересадить граждан на электромобили: доля личных электрокаров должна возрасти с 0,14 до 15 процентов в общем парке.