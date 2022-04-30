Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оценено подорожание газа для Польши при покупке в обход России

Наценка на российский газ для Польши может составить 10-15 процентов

Фото: Shutterstock

В Институте энергетики и финансов (ИЭФ) оценили, насколько подорожает газ для Польши при покупке топлива в обход России. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Варшава после прекращения поставок напрямую от «Газпрома» начала ежесуточно закупать у Германии 30 миллионов кубометров российского газа. ФРГ в состоянии наладить реверсные поставки, но вопрос в том, сможет ли она получать для этого избытки сырья, отметил замдиректора по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Белогорьев.

Дополнительные объемы газа Берлин может получить по «Северному потоку — 1» или по «Ямал — Европе». «Стоимость такого газа будет выше, но, учитывая относительно небольшое плечо транспортировки, наценка, вероятно, не превысит 10–15 процентов от спотовой цены на одном из газовых хабов», — сказал эксперт.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу, которые отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заверил, что в стране не будет дефицита топлива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия приняла решение по МКС
В Подмосковье мужчина напал на школьника и пытался задушить его
В ЛНР пожаловались на украинских военных в «неадекватном состоянии»
После обстрела жилых кварталов Донецка военными ВСУ возбудили дело
В «Шахтере» рассказали об уходе украинца Ракицкого из «Зенита»
Оценено подорожание газа для Польши при покупке в обход России
Двое детей и мужчина погибли во время пожара в Свердловской области
Плюс-сайз модель пожаловалась на узкий туалет в самолете и вызвала споры в сети
ВВС Турции отказались от участия в учениях НАТО
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.