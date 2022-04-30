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В «Шахтере» рассказали об уходе украинца Ракицкого из «Зенита»

В «Шахтере» рассказали, что футболист Ракицкий заявил «Зениту» об отказе играть за команду

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как украинский защитник Ярослав Ракицкий покидал петербургский «Зенит». Его цитирует «Укринформ».

По словам Палкина, футболист подошел к руководству «Зенита» и заявил, что отказывается дальше играть в составе сине-бело-голубых. После этого Ракицкий присоединился к составу «Шахтера» и начал участвовать в благотворительных матчах за команду. «Это сильная позиция, и я ему очень благодарен за то, как он нас поддержал», — посчитал гендиректор команды.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации Metaratings, в летнее трансферное окно Ракицкий может перейти в турецкие «Истанбул» или «Аланьяспор».

Украинский защитник выступал за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

Анастасия Борисова
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