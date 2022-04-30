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Региону в Германии предрекли коллапс из-за остановки «Северного потока-2»

Compact: немецкий регион из-за остановки «Северного потока-2» готовится к коллапсу

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию событий из-за остановки газопровода «Северный поток-2» и роста цен на энергоносители. Об этом говорится в материале издания Compact.

Журналист Пол Клемм рассказал, что регион в Германии готовится к коллапсу из-за риска повсеместного отключения электроснабжения в случае введения эмбарго на российский газ. В частности, местные фермеры закупили цистерны дизельного топлива для сбора урожая, а также запросили генераторы у властей.

Планировалось, что «Северный поток-2» будет перекачивать 55 миллиардов кубометров газа каждый год, напомнил Клемм. Однако канцлер Германии Олаф Шольц остановил сертификацию газопровода и тем самым похоронил многомиллиардный проект, считает он.

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Марина Совина
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